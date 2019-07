La tazza riutilizzabile che farà sparire i contenitori monouso dai bar

Funziona come il bike sharing.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-01-2019] Commenti (4)

Riciclare è bene, ma non creare per niente rifiuti è anche meglio.

Coma sa chiunque frequenti i locali "all'americana" come Starbucks, dove litri di brodaglie tiepide sono quotidianamente versati in contenitori usa-e-getta, la quantità di spazzatura che quelle attività producono è tutt'altro che indifferente.

La startup Vessel Works ha così ideato un'alternativa: una tazza riutilizzabile in acciaio inox capace di mantenere la temperatura del liquido all'interno, sia esso freddo o caldo.

L'utilizzo di questo tipo di tazze è concettualmente simile al bike sharing: quando si entra in un locale che le adotta, se ne può noleggiare gratuitamente una tramite l'apposita app.

Una volta che essa ha svolto il proprio compito, se si ha già lasciato l'esercizio si può lasciare il "vuoto" in uno degli appositi chioschi presenti in qualsiasi locale convenzionato.

Dagny Tucker, fondatore di Vessel Works, è cosciente che perché questo sistema funzioni devono cambiare profondamente le abitudini della gente, e la pigrizia deve un po' venir messa da parte.

Sondaggio I sacchetti biodegradabili sono più innovazione o più ecobufala? Innovazione: faranno risparmiare petrolio e calare l'inquinamento. Ecobufala: costano di più e per l'ambiente non cambia niente.

Mostra i risultati (3187 voti)

Leggi i commenti (20)

Vessel ha in ogni caso iniziato una fase beta a Boulder, in Colorado (USA), dopo aver condotto una prima sperimentazione nel 2016 a New York, con la collaborazione iniziale di quattro café ma con l'idea di ampliare in seguito il raggio d'azione.

Come già spiegavamo, il noleggio delle tazze è gratuito, ma soltanto se la restituzione avviene entro cinque giorni: se, trascorso questo periodo, l'app non ha registrato che il contenitore è stato rimesso in circolo, allora viene addebitata una somma.

I primi clienti sembrano apprezzare l'idea e, secondo quanto racconta Tucker, ciò li ha spinti a riconsiderare l'utilizzo di altre attrezzature monouso, incidendo quindi davvero sul comportamento delle persone.