Lo smartphone con Linux e KDE che non è un telefono cellulare

La connettività LTE ha troppi problemi di sicurezza: Necuno Mobile usa solo il Wi-Fi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2018]

Nonostante il mondo degli smartphone sia saldamente in mano al duopolio Android/iOS, c'è sempre chi sogna di poter rivestire il ruolo del terzo incomodo.

Non stiamo pensando soltanto a grandi aziende al lavoro su un proprio sistema alternativo - come Huawei - ma a realtà più piccole, che basano la propria proposta su Linux (come Android).

L'ultima a impegnarsi in questo senso è Necuno, che ha iniziato a collaborare con KDE, sviluppatore dell'ambiente desktop Plasma per Linux e dell'interfaccia per smartphone Plasma Mobile.

Nasce così Necuno Mobile. Prodotto in Finlandia, lo smartphone avrà uno schermo da 5,5 pollici e si baserà su un non recentissimo SoC quad core ARM Cortex A9 i.MX6, con GPU Vivante.

La scelta di un processore un po' antiquato si deve a una motivazione di principio: infatti i dati tecnici sono pubblicamente disponibili, e non servono binari proprietari per accedere all'hardware, ma tutto può essere fatto usando il software libero.

Il resto delle caratteristiche comprende un corpo in alluminio, porta micro USB, jack da 3,5 millimetri e un pulsante programmabile a piacere dall'utente. Al momento non ci sono informazioni sul quantitativo di RAM o di memoria interna installati.

Se i fan dell'open source a questo punto potrebbero anche dirsi interessati, forse l'ultimo dettaglio importante raffredderà un po' il loro entusiasmo: nella prima versione, il prodotto di Necuno non avrà connettività cellulare.

«Per evidenti motivazioni di sicurezza i nostri dispositivi di prima generazione non avranno un modulo cellulare» ha spiegato l'azienda, affermando tuttavia - poiché gli utenti ci tengono - che nelle prossime versioni cercheranno di inserire un modulo LTE.

In un'apposita pagina del blog ufficiale Necuno difende la propria scelta, asserendo che la connettività cellulare è una delle peggiori debolezze di un dispositivo.

«Secondo noi» - scrive l'azienda - «essere "in mobilità" non significa per forza "avere un telefono portatile"».

Così, il dispositivo di Necuno include il supporto a Wi-Fi e a Bluetooth, e per compensare la mancanza di connessione cellulare dispone di una porta Ethernet a 100 Mbit/s, che «aumenta le possibilità d'uso del nostro dispositivo ben oltre quelle di un normale "telefono cellulare"».