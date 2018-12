Tumblr bandisce tutti i contenuti per adulti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2018] Commenti

Con una mossa a sorpresa, Tumblr ha deciso che dal 17 dicembre bandirà tutti i contenuti per adulti, fornendo inoltre gli strumenti per segnalare contenuti inappropriati a chi si imbattesse in immagini o testi non adatti alla nuova policy.

Chi possiede un blog su Tumblr in cui sono presenti contenuti per adulti riceverà a breve una notifica: i post non più adatti alla piattaforma verranno contrassegnati come privati e saranno visibili soltanto dal loro autore. L'articolo continua qui sotto.