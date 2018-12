L'iPad? Va bene giusto per i bambini di sei anni. Parola di Microsoft

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2018] Commenti

L'iPad è un gran successo per Apple: nel corso di quest'anno ha ottenuto il 34,9% del mercato (la quota è dunque aumentata dal 29,9% del 2017) ed è l'unico dispositivo di questo tipo a non soffrire della crisi del settore dei tablet.

È chiaro, quindi, che con l'iPad deve vedersela chiunque voglia convincere gli utenti ad abbandonare Apple in vista degli acquisti natalizi. L'articolo continua qui sotto.

Microsoft lo sa bene e per dare battaglia all'eterna rivale ha confezionato uno spot per il Surface Go in cui non fa altro che tirare frecciatine all'iPad, ridotto al rango di "giocattolo per bambini".

Protagonista è una bambina di 10 anni che viene accompagnata dalla nonna ad acquistare un nuovo tablet e implora la seconda di non acquistarle un iPad, perché quello andava bene quando aveva sei anni.

Adesso però ne ha dieci, e ha bisogno di «un computer vero»: un Surface Go di Microsoft.

Di seguito, ecco lo spot.