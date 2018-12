Edge ha i giorni contati: lo sostituirà un browser basato su Chromium

Alla fine Microsoft è riuscita a perdere la guerra dei browser.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2018] Commenti

Se pensiamo a come, una ventina di anni, Internet Explorer abbia annichilito Netscape Navigator alla fine della prima guerra dei browser, è davvero difficile immaginare che oggi Microsoft abbia deciso di sventolare bandiera bianca.

Eppure, stando alle indiscrezioni raccolte da Windows Central, è proprio così.

Internet Explorer è morto e sepolto da tempo ma a quanto pare anche il suo successore, Microsoft Edge, sta per venire accantonato per far posto a un nuovo browser basato su Chromium.

Alla fine, il vero vincitore della guerra risulta essere Google: non solo il suo Chrome detiene la maggioranza del mercato, ma le fondamenta di questo sono alla base di buona parte dei browser oggi in circolazione. Tra poco, anche del browser di Microsoft.

Il progetto che porterà a sostituire il motore EdgeHTML con quello di Chromium si chiama Anaheim, e il browser che ne risulterà dovrebbe venir distribuito agli iscritti a Windows Insider all'inizio del prossimo anno, in tempo per il rilascio dell'aggiornamento primaverile di Windows 10.

Sondaggio Come ti colleghi a Internet da casa? Fibra ottica 300 Mega o superiore Fibra ottica 100-200 Mega Fibra ottica 20-50 Mega Fibra ottica 10 Mega Adsl 20 Mega o superiore Adsl fino a 10 Mega Adsl fino a 5 Mega Adsl fino a 2 Mega Smartphone Chiavetta Via Satellite Wi-Max

Mostra i risultati (2366 voti)

Leggi i commenti (7)

Al momento non è ancora chiaro se si tratterà di un browser completamente nuovo - nuovo nome, nuova interfaccia - oppure se Microsoft deciderà di mantenere il nome Edge cambiando però il motore di rendering sottostante.

Di sicuro non è la prima volta che il gigante di Redmond lavora con Chromium: la versione di Edge per Android, per esempio, proprio sul motore di Chromium si basa.

L'adozione di quel motore in ambiente desktop comporterà anche la compatibilità con le estensioni scritte per il browser dominante, sebbene a questo punto venga da chiedersi: ha ancora senso che Microsoft abbia un proprio browser?