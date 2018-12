Windows Lite: un Windows 10 leggero per far guerra a Chrome OS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2018] Commenti

Da anni ormai Microsoft è prona alla tentazione di creare una versione "leggera" di Windows: per esempio nel corso del tempo abbiamo avuto i casi noti - ma non molto amati - di Windows RT e Windows 10 S.

Nonostante gli insuccessi del passato, a quanto si dice a Redmond sono pronti a riprovarci con Windows Lite, un'edizione di Windows 10 meno esigente in termini di risorse ma anche meno generosa per quanto riguarda le opzioni offerte all'utente.

L'esistenza di Windows Lite si deve alla presenza, nelle più recenti build di Windows 10 per gli iscritti a Windows Insider, di un riferimento a un'edizione del sistema operativo indicata come PRODUCT_LITE, di cui finora non v'era traccia.

L'obiettivo resterebbe sempre lo stesso: muovere guerra a Chrome OS e conquistare quei laptop compatti e leggeri che, pur limitati, consentono di essere produttivi in mobilità.

Windows Lite - sostengono gli analisti come Brad Sams - sarà in grado di eseguire le app PWA e UWP ma non le tradizionali applicazioni x86.

Sarà inoltre disponibile esclusivamente attraverso i canali OEM (quindi preinstallato sui dispositivi), ma non verrà messo in vendita singolarmente.

Quel che resta da vedere è se questo ennesimo tentativo di Microsoft sarà coronato da successo o se si risolverà in un nuovo prodotto che non avrà alcuna attrattiva per gli utenti.