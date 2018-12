Windows 10, nuova patch per rimettere sui binari l'October Update

Risolti i crash di Edge e i problemi di Windows Media Player

Inutile negarlo: l'October 2018 Update per Windows 10 è stato un disastro sotto pressoché tutti i punti di vista.

Anche dopo il secondo rilascio gli incidenti hanno continuato a capitare e Microsoft ha provato a rimediare rilasciando una patch dopo l'altra, sperando di arrivare a una situazione stabile.

Con la correzione KB4469342 siamo alla quarta patch cumulativa per Windows 10 versione 1809 (l'aggiornamento di ottobre, appunto), e speriamo che sia la volta buona.

Quest'ultimo rilascio corregge tutta una serie di bug ma in particolare sono due gli inconvenienti estremamente fastidiosi che ora dovrebbero sparire.

Il primo riguarda il browser Microsoft Edge (peraltro sulla via del pensionamento anticipato): c'era un problema di compatibilità con i driver Nvidia più vecchi che come conseguenze mandava Edge in crash. L'aggiornamento dei driver risolve il problema.p

Il secondo è legato invece ai problemi con Windows Media Player, che dopo l'installazione dell'October Update non riusciva più a mostrare la barra di ricerca. Ora il funzionamento dovrebbe tornare alla normalità.

L'aggiornamento KB4469342 viene distribuito come al solito tramite Windows Update: se non avete modificato le impostazioni predefinite di Windows 10, sarà installato in automatico.