Samsung Galaxy S10 Plus, le prime foto: rubate direttamente dalla fabbrica

Con l'avvicinarsi del momento del lancio del Galaxy S10, previsto per febbraio 2019, Samsung fa sempre più fatica a contenere i leak che lasciano trapelare informazioni sul nuovo smartphone di punta dell'azienda coreana.

Di recente, poi, sono apparese in Rete alcune foto che ritraggono il Galaxy S10 in versione Plus, pubblicate da Slashleaks su Twitter e ottenute direttamente dalla fabbrica incaricata della produzione. L'articolo continua qui sotto.

Quello ritratto è un modello usato per i test e - si dice - dotato di protezione anti-leak sullo schermo: ciò rende difficile per esempio capire quanto sia larga la cornice intorno allo schermo, che in questo modello Samsung ha cercato di rendere il più sottile possibile.

A quanto si sa sinora, il Galaxy S10 Plus si basa su un SoC octa core Samsung Exynos 9 Octa con 6 Gbyte di RAM, ha uno schermo Super Amoled da 6,44 pollici con risoluzione di 1440x2960 pixel, una tripla fotocamera sul retro (due obiettivi da 16 megapixel più un obiettivo da 13 megapixel) e una doppia fotocamera anteriore (8 megapixel + 5 megapixel).

Il resto della dotazione comprende una batteria da 3.700 mAh che supporta la ricarica rapida, una porta USB Tipo-C, un jack da 3,5 millimetri e un lettore di impronte digitali a ultrasuoni, che dovrebbe essere più veloce del tradizionale lettore ottico. Manca invece il riconoscimento dell'iride, sostituito da una forma di riconoscimento facciale.