La cover che trasforma l'iPhone in un Game Boy a colori

Se avete un iPhone e nel vostro cuore il Game Boy ha sempre avuto un posto speciale, Chytah ha messo in vendita una cover per il "melafonino" che permette anche di giocare ai classici di Nintendo.

Una volta fatta "indossare" all'iPhone, infatti, permette di avere sul retro di questo un secondo schermo e tutti i controlli necessari per farlo diventare una vera e propria console portatile.

A dire la verità non si tratta di una novità assoluta ma piuttosto di un miglioramento di una cover analoga già esistente. Laddove essa aveva uno schermo monocromatico (come il primo Game Boy), questa offre uno schermo a colori.

Realizzata in poliuretano termoplastico, la cover - dotata di una batteria propria - include 36 giochi e si adatta a molti modelli dello smartphone di Apple, dall'iPhone 6 all'iPhone XR.

I giochi inclusi non sono però esattamente quelli disponibili per il Game Boy originale: per esempio, la versione di Super Mario Bros è quella realizzata per il NES.

Di seguito, la lista completa di giochi e un breve video dimostrativo.

1. Contra

2. Super Mario Brothers

3. Tetris

4. Bomber Man

5. Balloon Fight

6. Donkey Kong

7. Galaga

8. Excitebike

9. Spartan X

10. Arkanoid

11. Five Chess

12. Mahjang

13. Ice Climber

14. Pac-Man

15. Tennis

16. Mario Brothers

17. Circus

18. Pooyan

19. Battle City

20. F1 Race

21. Pin Ball

22. Soccer

23. Lode Runner

24. Nuts Milk

25. Happy

26. Olympic

27. Penguin Kun Wars

28. 1942

29. Macross

30. Star Force

31. Road Fighter

32. Badminton

33. Sky Destroyer

34. Bomb Jack

35. Chinese Chess

36. Urban Champion