Scegliere un impianto di videosorveglianza non attaccabile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-12-2018] Commenti

Da un lettore, Andrea, mi è arrivata una domanda a proposito di telecamere per monitoraggio domestico: "...vorrei installare nella mia abitazione un sistema di videosorveglianza. Sono però spaventato dall'eventualità che il sistema possa essere hackerato e che io e la mia famiglia veniamo spiati nel nostro quotidiano."

In effetti oggi c'è l'abitudine molto diffusa di realizzare un impianto di videosorveglianza domestica usando le telecamerine IP (quelle che usano i protocolli di Internet) collegabili tramite Wi-Fi che sono in vendita nei negozi d'informatica invece di collegare le telecamere e gli altri sensori tramite cavi. Questo espone a un paio di rischi fondamentali.

Il primo è che qualunque cosa interferisca con il segnale Wi-Fi (dal forno a microonde al telefono cordless, vostro o del vicino, al jammer professionale dei ladri) rischia di impedire alle telecamere di inviare le proprie immagini al software o al dispositivo di gestione degli allarmi. Meglio quindi adottare, se possibile, telecamere collegabili tramite cavi. Molte offrono un connettore Ethernet al quale si possono collegare cavi piatti poco ingombranti.

Il secondo è che un impianto di telecamerine IP che si affaccia a Internet in modo normale può essere accessibile a un intruso. Molte di queste telecamerine hanno password predefinite per interrogarle da remoto, che sono note a chiunque legga il manuale e che molti acquirenti non sanno di dover cambiare.

Non ci si può affidare alla speranza di passare inosservati, perché se una telecamerina IP è affacciata direttamente a Internet è facile da trovare, visto che si annuncia di solito con marca e modello ed esistono appositi motori di ricerca, come Shodan. E se la password è quella predefinita o il software delle telecamerine non è aggiornato ed è vulnerabile, entrarvi è assolutamente banale.

Sondaggio Per quale servizio collegato a un prodotto per la smart home saresti pi¨ disposto a pagare fino a 15 euro al mese? Lo scongiurare dei guasti dei prodotti smart, per esempio lavastoviglie, connettendoli ai fabbricanti, in modo da identificarli e anticiparne qualsiasi problema. Collegamento alla compagnia assicuratrice che interviene in caso di allagamento, intrusione o allarme quando non sono in casa. Assistenza nella vita di tutti i giorni per gli anziani. Collegamento dei dati relativi alla salute al medico o al reparto ospedaliero per il monitoraggio dei parametri vitali chiave. Collegamento alla societÓ di sicurezza che intervenga quando l'allarme si spegne. Nessuno di questi

Mostra i risultati (797 voti)

Leggi i commenti (7)

Queste telecamere vanno quindi installate in modo che non siano accessibili direttamente dall'esterno. Per esempio, si può impostare il proprio software di videosorveglianza in modo che le telecamere mandino immagini o video esclusivamente tramite mail se e quando rilevano un movimento. In alternativa, si può rinunciare completamente alla trasmissione all'esterno delle immagini e non collegare le telecamere a Internet, salvando le immagini localmente. Questo ovviamente impedisce la sorveglianza in tempo reale, ma è decisamente più sicuro che lasciare tutto alla mercé del primo smanettone che passa.

A parte queste considerazioni, è sempre consigliabile affidarsi a un installatore professionista che improvvisare un fai da te.