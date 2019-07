Mozilla sperimenta gli spot in Firefox. Gli utenti insorgono

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-01-2019] Commenti (4)

Negli ultimi giorni del 2018, Mozilla ha svolto in Firefox uno di quei suoi esperimenti che hanno il potere di far imbufalire gli utenti.

Dal 25 al 30 dicembre alcuni utilizzatori del browser del panda rosso, aprendo una nuova scheda, hanno visto apparire nella parte inferiore della finestra un pulsante che invitava a cercare un hotel tramite Booking, accompagnato da alcune righe di testo.

La sua natura chiaramente pubblicitaria è stata immediatamente notata e subito sono iniziate le proteste verso Mozilla, accusata di inserire spot nel browser senza nemmeno degnarsi di avvisare gli utenti.

In realtà, Mozilla aveva annunciato che avrebbe fatto qualcosa del genere al tempo di Firefox 60 aveva in effetti preventivato la possibilità di inserire «storie sponsorizzate» nelle nuove schede.

Il problema è che, poi, di quest'idea non s'è saputo più nulla fino a che i primi spot non hanno iniziato ad apparire in Firefox 64.

Mozilla ha quindi provato a calmare le acque spiegando che non si trattava di veri spot, ma soltanto di un esperimento relativo alla funzionalità Snippet di Firefox.

«Quello Snippet» - ha dichiarato un portavoce - «era un esperimento mirato a fornire maggior valore agli utenti di Firefox attraverso le offerte fornite da un partner. Non era un annuncio a pagamento, o una pubblicità».

Inoltre - ha continuato il portavoce - «quando gli utenti vedono queste offerte, nessun dato viene condiviso con alcun partner fino a che l'utente non ha dichiarato espressamente la scelta di voler entrare in relazione con esso. Speriamo che questa strategia funga da esempio positivo».

Insomma, non era uno spot e nessun dato è stato trasmesso a chicchessia. Allora perché gli utenti si sono lamentati?

Probabilmente l'hanno fatto perché non è la prima volta che Mozilla adotta politiche poco chiare, apparentemente dimenticando che la fiducia degli utenti verso il suo browser sta proprio nella esibita adesione a una filosofia di rispetto degli utenti.

In altre parole: oltre ad annunciare la possibilità degli spot in precedenza, avrebbe dovuto chiedere il permesso nel momento in cui ha iniziato la sperimentazione.

In ogni caso, Firefox permette di disabilitare gli snippet.

Per farlo occorre aprire il menu e scegliere la voce Preferenze. Quindi, nella colonna di sinistra della pagina che si sarà aperta, cliccare su Pagina iniziale.

A quel punto, nella colonna di destra, alla fine della pagina, ci sarà la voce Snippet: togliendo il segno di spunta saranno disabilitati.