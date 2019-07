Lo smartphone tutto di vetro e senza porte

L'Apex 2019 non ha nemmeno una Usb per la ricarica.

Se l'eliminazione del jack da 3,5 millimetri su certi modelli di smartphone ha fatto infuriare diversi utenti, chissà che cosa succederà quando arriverà sul mercato l'Apex 2019 di Vivo.

Al momento è soltanto un concept - di cui però Vivo ha fornito anche alcune specifiche tecniche - ma d'altra parte non è l'unico smartphone ad accarezzare l'idea di eliminare completamente le porte.

L'Apex 2019 è costruito interamente in vetro. Non ha nemmeno una cornice di metallo: i bordi sono semplicemente realizzati con un vetro particolarmente spesso, in grado - si spera - di resistere agli urti.

Non ci sono pulsanti: in tre punti sul lato destro dello smartphone sono inseriti dei sensori capacitivi che agiscono da comandi per il volume e l'accensione.

L'intero schermo agisce da lettore di impronte digitali e anche da altoparlante, mentre al posto della porta USB c'è un invisibile connettore MagPort che permette di collegare magneticamente il cavo per la ricarica.

Eliminate così tutte le porte, gli unici buchi nella struttura dell'Apex 2019 sono rappresentati da quelli per la fotocamera, il flash e il microfono. Non c'è nemmeno lo slot per le SIM, dato che il telefono supporta lo standard eSIM.

Per quanto riguarda l'hardware, Vivo ha indicato il Soc Qualcomm Snapdragon 855 con 12 Gbyte di RAM e 512 Gbyte di memoria interna, più un doppio obiettivo (12 megapixel + 13 megapixel) per la fotocamera posteriore. Manca invece la fotocamera anteriore.

È improbabile che l'Apex 2019 venga immesso sul mercato così com'è, ma è probabile che alcuni modelli saranno su questo concept.

Qui sotto, alcune immagini.