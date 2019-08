Il primo appartamento alimentato da un'auto elettrica

Preparare la cena, utilizzare videogiochi, vedere un film sul divano di casa rinfrescati dall’aria condizionata, il tutto grazie all’energia fornita da un’auto elettrica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-01-2019] Commenti (6)

Preparare la cena, utilizzare videogiochi, vedere un film sul divano di casa rinfrescati dall'aria condizionata, il tutto grazie all'energia fornita da un'auto elettrica?

Da oggi e per la prima volta è possibile grazie a Nissan, che ha creato un concept di appartamento, il Nissan Energy Home, alimentato dall'auto elettrica LEAF, in grado di fornire energia grazie alla propria batteria e ai sistemi di scambio con la rete.

Alla base di questo traguardo, le tecnologie Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid che permettono di collegarsi a sistemi energetici esterni per ricaricare le batterie, alimentare case e aziende e immettere energia nelle reti quando necessario.

E' una vera rivoluzione non futuristica, ma disponibile già oggi che trasforma il modo tradizionale di intendere l'auto, non più solo un mezzo di trasporto che resta inutilizzato per gran parte della giornata, ma uno strumento per l'accumulo e lo scambio di energia con la rete domestica e quella generale.

E' una soluzione che garantisce meno sprechi e più stabilità, fino ad arrivare alla completa indipendenza come nel caso di un appartamento dotato di impianti fotovoltaici.

Un esempio concreto è rappresentato proprio dalla Energy Home, una vera casa allestita presso la galleria del quartier generale di Yokohama per dimostrare le potenzialità di Nissan Energy, parte della Nissan Intelligent Integration, la visione per un mondo connesso dove gli sviluppi tecnologici nel campo delle batterie e della generazione di energia consentono ai veicoli e alle abitazioni di sfruttare al meglio i flussi energetici e di alimentarsi reciprocamente.

Nel caso della Energy Home, durante il giorno i pannelli solari accumulano energia elettrica e la inviano alla batteria della LEAF che funge da sistema di stoccaggio, mentre durante la notte la domanda di elettricità viene soddisfatta dal veicolo che alimenta così l'illuminazione, l'aria condizionata, la televisione e anche la cucina.

Le necessità di una normale abitazione possono essere soddisfatte, sostiene Nissan, utilizzando una piccola percentuale della capacità della batteria, lasciando intatte le possibilità di spostamento con l'auto.

La Energy Home è stata disegnata dallo "space design team" globale guidato da Alfonso Albaisa, senior vice president of global design. Realizzato in legno e con pareti chiare, coniuga modernità e tradizione giapponese con un gusto sofisticato che richiama il fascino della natura. Strisce illuminate di colore blu corrono lungo i muri e i pavimenti per mostrare il flusso di energia che arriva dai pannelli solari o dalla batteria della LEAF.

La Nissan Energy ha coinvolto anche una bevanda famosa in tutto il mondo come il caffè. Infatti all'ultimo CES di Las Vegas, la più grande fiera di elettronica di consumo e tecnologia al mondo, la LEAF ha alimentato una postazione bar che permetteva di gustare un caffè macchiato, a zero emissioni, con il proprio volto disegnato sulla schiuma.