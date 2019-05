Hai criticato Mark Zuckerberg? Allora forse Facebook ti sta già tracciando

Di certo sei finito sulla lista nera ''Be On Lookout''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2019] Commenti (4)

Vi è mai capitato di criticare, insultare, o addirittura minacciare Mark Zuckerberg o un altro dei dirigenti di Facebook sul social network stesso?

Se l'avete fatto, allora siete finiti su una speciale lista nera e, se davvero vi siete spinti a formulare minacce, ci sono buone possibilità che il personale di sicurezza del social network abbia iniziato a seguire i vostri spostamenti.

Non è lo scenario di un film distopico ambientato in un mondo in cui Facebook ha assunto il controllo ma, secondo quanto riporta CNBC, esattamente quanto accade già oggi.

Alcuni ex dipendenti di Facebook, intervistati da CNBC, hanno ammesso che dal 2008 la piattaforma mantiene una lista di quanti scrivono commenti negativi e, in qualche caso, vi associa anche gli spostamenti fisici, ricavati dai dati ottenuti tramite l'app installata sullo smartphone e dagli indirizzi IP dei Computer usati per connettersi.

La lista - chiamata BOLO (Be On LookOut) - viene aggiornata settimanalmente e comprende diversi dettagli sulle persone che vi vengono iscritte: nomi, fotografie, posizione e una breve descrizione sul motivo che le ha portate a essere parte dell'elenco.

Sono varie le cause che possono portare a venir contrassegnati: si va dalle vere e proprie minacce inviate ai dipendenti di Facebook ai banali, per quanto offensivi e insultanti, commenti scritti di getto e indirizzati a personalità del social network, come per esempio il suo fondatore.

Alcuni degli ex dipendenti hanno criticato questo modo di fare, definendolo «adatto al Grande Fratello». Per altri, invece, tutto sommato si tratta di un comportamento giustificato in quanto Facebook raggiunge 2,7 miliardi di persone ed è in grado di evocare in loro emozioni anche molto intense, che non tutti sono capaci di gestire.

Facebook stessa, per bocca di un portavoce, ha ammesso che esiste un gruppo - chiamato physical security team - che si occupa di classificare e gestire le eventuali minacce concrete, separato da quelle che invece gestisce le minacce virtuali (attacchi informatici e simili).

Sono coloro che sorvegliano le varie sedi di Facebook nel mondo e si occupano di evitare che una minaccia potenziale - per esempio, la presenza di una delle persone scritte nella lista in uno degli edifici della società - diventi attuale, per esempio scortando fuori la persona in questione o facendo intervenire la polizia.

Tale gruppo «adopera gli strumenti più aggiornati e si occupa delle minacce violente e credibili rivolte ai nostri dipendenti e alla nostra azienda, e ne informa, se necessario, alle forze dell'ordine». I dati degli utenti ritenuti pericolosi - assicura Facebook - vengono trattati «nel rispetto della privacy, in conformità alle norme sulla privacy e ai termini di servizio di Facebook».

Pertanto, «ogni ipotesi circa la possibilità che il gruppo di sicurezza fisica abbia oltrepassato i suoi limiti è assolutamente falsa».

Sondaggio Quali tra questi tuoi dati personali sono pubblici sui social network (chiunque può vederli e non solo i tuoi amici)? Solo il mio nome per intero e la foto del profilo In teoria tutto, non mi preoccupo delle impostazioni per la privacy Nome completo, foto e post Nome completo, foto, status, geolocalizzazioni e check-in Non ci ho mai pensato

Mostra i risultati (849 voti)

Leggi i commenti (12)

L'esistenza della lista, ad ogni modo, non è in discussione, come dimostra anche quanto accaduto diversi anni fa e un utente di Facebook che si presentò a Menlo Park (sede del social network) per pranzare con un amico, dipendente dell'azienda.

Non appena fece il proprio nome per i controlli di routine vennero allertate ulteriori guardie di sicurezza che gli stettero accanto tutto il tempo e si posizionarono ai lati di ogni porta, sorvegliando gli spostamenti.

Egli scoprì così di essere finito sulla lista BOLO a causa di un messaggio che, tempo prima, aveva inviato a Mark Zuckerberg. L'amico cercò di farlo togliere dalla lista e, dopo alcuni colloqui con i responsabili della sicurezza, ci riuscì.

Tuttavia, il portavoce di Facebook chiamato a commentare la vicenda precisò che «Nessuno finisce sulla Bolo senza un buon motivo»; e non c'è nemmeno modo di saperlo fino a che ciò non comporta qualche conseguenza nel mondo reale.