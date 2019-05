Falla critica in Drupal, siti a rischio

Per quale servizio collegato a un prodotto per la smart home saresti più disposto a pagare fino a 15 euro al mese? Lo scongiurare dei guasti dei prodotti smart, per esempio lavastoviglie, connettendoli ai fabbricanti, in modo da identificarli e anticiparne qualsiasi problema. Collegamento alla compagnia assicuratrice che interviene in caso di allagamento, intrusione o allarme quando non sono in casa. Assistenza nella vita di tutti i giorni per gli anziani. Collegamento dei dati relativi alla salute al medico o al reparto ospedaliero per il monitoraggio dei parametri vitali chiave. Collegamento alla società di sicurezza che intervenga quando l'allarme si spegne. Nessuno di questi

Mostra i risultati (912 voti)