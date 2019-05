Tesla, arriva il Dog Mode per tenere al fresco i cani lasciati in auto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-02-2019] Commenti (9)

Capita, soprattutto in estate, di sentire di qualche persona che pensa bene, magari mentre va a fare la spesa, di lasciare l'auto parcheggiata al sole con all'interno il cane, quando addirittura non il figlio piccolo.

Ovviamente, all'interno del veicolo la temperatura cresce rapidamente con pericolo per la vita di quanti - animali o persone - siano intrappolati all'interno senza la poter nemmeno abbassare un finestrino.

Tesla, su segnalazione di alcuni utenti, ha deciso di intervenire e con l'ultimo aggiornamento del firmware delle proprie auto ha aggiunto uno speciale Dog Mode che elimini ogni inconveniente dalla pratica di lasciare gli animali in auto mentre si compiono commissioni.

È sufficiente che, prima di uscire, il guidatore si ricordi di toccare l'icona della ventola e selezioni Dog (Cane) alla voce Keep Climate On (Mantieni acceso il condizionatore).

Il software della Tesla si occuperà di continuare a far circolare aria fresca e un grosso display mostrerà la temperatura interna dell'abitacolo, così che chiunque passi di lì possa verificare che le condizioni all'interno dell'auto non siano pericolose per gli occupanti (ed evitare, per esempio, di spaccare un vetro inutilmente per "salvare" un cane che invece è a proprio agio).

Il sistema resta in azione fino a che la carica della batteria non scende al 20%. A quel punto l'auto invia una notifica al proprietario tramite l'app, in modo che questi sappia che deve tornare subito al parcheggio.

La funzionalità, come dicevamo, è stata inserita nell'ultima revisione del software dell'auto, ed è quindi disponibili gratuitamente per tutti i proprietari di Tesla, che possono procedere all'aggiornamento anche in modalità wireless.