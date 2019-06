Falla videocitofono Amazon: audio e video a disposizione degli hacker

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-03-2019] Commenti (4)

Amazon Ring è un videocitofono "intelligente", ossia che si può collegare alla rete Wi-Fi di casa così da poterlo adoperare anche via Internet tramite un'app per smartphone.

Se fosse a prova di intrusione, sarebbe forse una gran comodità. Il guaio è che il dispositivo inattaccabile non esiste e il Ring non fa eccezione, come hanno scoperto i ricercatori di Dojo by Bullguard.

A causa di una falla un hacker può infatti inserirsi nel sistema del videocitofono e accedere allo streaming audio e video, con le ovvie conseguenze per la privacy e la sicurezza.

C'è di più: è anche possibile sostituire le immagini riprese dal vivo con una registrazione, facilitando così il lavoro di malintenzionati che vogliano entrare dalla porta d'ingresso senza essere visti.

«Accedere al traffico dell'applicazione [del Ring] non è difficile - se l'utente è a casa, serve soltanto l'accesso alla rete Wi-Fi - basta violare la crittografia debole o sfruttare un altro dispositivo casalingo» scrivono i ricercatori di Dojo.

«Se l'utente è in viaggio, si può attivare una rete Wi-Fi "canaglia" nelle sue vicinanze e aspettare che vi si colleghi oppure ci si può unire alla medesima rete pubblica. Una volta che si usa una rete condivisa, un banale pacchetto ARP fasullo permette di catturare i dati del Ring prima che vengano ricevuti dall'app».

L'unico lato positivo di questa vicenda è che gli esperti di Dojo hanno avvisato Amazon della presenza della falla prima di renderla pubblica: essa è stata quindi corretta con la versione 3.4.7 del firmware, che dovrebbe installarsi automaticamente.