Da Western Digital la microSD da 1 Tbyte più veloce del mondo

01-03-2019

Al Mobile World Congress 2019, che si è svolto nei giorni scorsi a Barcellona, ad attirare l'attenzione sono stati soprattutto gli smartphone più innovativi, come i "pieghevoli" Galaxy S10 e Mate X.

L'evento è stato però anche l'occasione per svelare dispositivi meno appariscenti ma comunque significativi: per esempio, sono state sdoganate definitivamente le schede microSD da 1 Tbyte.

Aggiungere un migliaio di gigabyte alla memoria dello smartphone (che oggigiorno già è generalmente piuttosto generosa) può apparire inutile, ma quanti usano il telefono soprattutto come videocamera, e in altissima qualità, si trovano presto ad esaurire lo spazio disponibile.

Si capisce quindi come mai Western Digital sia tanto orgogliosa nel presentare quella che definisce «la scheda microSD più veloce del mondo», venduta sotto il marchio SanDisk.

Si tratta della scheda microSD UHS-I SandDisk Extreme, disponibile anche in taglio da 512 Gbyte, in grado di raggiungere in lettura velocità superiori ai 160 Mbyte/s e in scrittura velocità superiori ai 90 Mbyte/s grazie all'uso di tecnologie proprietarie di Western Digital.

Le schede SanDisk Extreme saranno in vendita a partire dal mese di aprile, anche se sul sito ufficiale si possono già ordinare: i prezzi consigliati sono pari a 199,99 dollari per la versione da 512 Gbyte e 449,99 dollari per quella da 1 Tbyte.