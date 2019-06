USB 4, velocità sino a 40 Gbit/s e tutti i benefici di Thunderbolt

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-03-2019] Commenti (2)

Mentre gli utenti stanno ancora cercando di raccapezzarsi intorno alla nomenclatura usata per USB 3.2, che promette velocità fino a 20 Gbit/s, lo USB Implementers Forum ha già annunciato USB 4.

Usando cavi certificati, questa nuova versione permetterà di arrivare a 40 Gbit/s, ossia la velocità che Thunderbolt 3, lo standard elaborato e promosso da Intel, riusciva a raggiungere già nel 2015.

Tale convergenza è tutt'altro che casuale: deriva dal fatto che finalmente Intel ha mantenuto la propria promessa e ha concesso l'uso libero di Thunderbolt 3 agli altri produttori di chip. Così quella tecnologia può essere integrata anche in uno standard aperto quale è USB.

Le specifiche di Thunderbolt 3 e USB 4 finiscono quindi per convergere: la prossima versione di USB sarà in grado di erogare una potenza di 100 Watt, consentirà di collegare una scheda grafica esterna e alimentare due schermi 4K o un unico schermo 5K.

USB 4 userà inoltre esclusivamente il connettore noto come USB Tipo-C, mentre per quanto riguarda i cavi si potranno adoperare anche quelli certificati per Thunderbolt.

Lo USB-IF spera inoltre che USB 4 diventi l'occasione per semplificare l'intero ecosistema USB, stilando una serie di funzionalità che ogni dispositivo che voglia dichiararsi compatibile con quella versione dovrà avere.

Al di là delle buone intenzioni, tuttavia, la natura stessa di standard aperto propria di USB farà sì che l'implementazione concreta delle raccomandazioni stia alla buona volontà dei singoli produttori di hardware.

È bene ricordare infine che USB 4 non segnerà la fine di Thunderbolt 3, uno standard che non ha avuto finora tutto il successo sperato da Intel: il gigante dei chip ha affermato che entrambe le alternative continueranno a coesistere, con Thunderbolt che resterà sotto l'ombrello proprietario di Intel e richiederà ai produttori una certificazione per essere utilizzato.

Questa decisione viene giustificata con l'erogazione di servizi specifici per Thunderbolt da parte di Intel, non strettamente legati all'hardware.

Le specifiche definitive di USB 4 arriveranno nella seconda metà di questo 2019, e prima che i dispositivi compatibili arrivino sul mercato dovrà trascorrere - secondo le previsioni di USB-IF - almeno un anno e mezzo.