Effetto Iliad: Vodafone dichiara 1.130 esuberi

Si tratta del 15 per cento della forza lavoro totale.

Da un lato Tim ha deciso di utilizzare, dopo 7 anni di contratti di solidarietà con la vecchia legge e la nuova legge, lo strumento dei pensionamenti anticipati per 4.300 dipendenti a cui mancano da uno a cinque anni e mezzo per la pensione (a cui si sommano i 314 dipendenti che raggiungono la "quota 100"). Dall'altro Vodafone, per la prima volta nella sua storia, ha dichiarato in esubero 1.130 lavoratori su 7.000, corrispondenti a circa il 15% della forza lavoro.

Finora l'episodio più critico per la gestione del personale fu quando Vodafone cedette a Comdata 900 lavoratori addetti al backoffice. L'articolo continua qui sotto.

Gli esuberi attuali sarebbero, secondo Vodafone, causati da una consistente riduzione dei ricavi dovuti alla concorrenza fortissima di nuove aziende di telefonia mobile come Iliad.

A complicare la situazione c'è il fatto che il personale Vodafone, a differenza di quello di Tim, non ha anzianità tali da potere accedere ai prepensionamenti.

Pertanto, prima di arrivare a licenziamenti veri e propri, per i lavoratori Vodafone si apre l'ipotesi dei contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro e dello stipendio.