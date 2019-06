Windows 10 rimuoverà automaticamente gli aggiornamenti problematici

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2019] Commenti (22)

La lunga lista di problemi causati da aggiornamenti difettosi di Windows 10 - da ultimo quello che impedisce il corretto funzionamento dei videogiochi - deve aver stancato anche Microsoft.

A dimostrarlo è un documento pubblicato senza troppa pubblicità sul sito ufficiale di supporto, intitolato Perché gli aggiornamenti installati di recente sono stati rimossi?.

Il breve testo che segue spiega che

Fino a oggi, se così accadeva l'utente doveva agire in prima persona, per esempio disinstallando manualmente l'aggiornamento problematico.

Ora, invece, a quanto pare Windows 10 è in grado di eseguire quell'operazione in autonomia se rileva che, dopo l'applicazione di un update, non riesce più a riavviarsi correttamente e tutte le altre possibilità non riescono a risolvere il guaio.

Una volta compiuta la disinstallazione (e nella speranza che a quel punto sia tutto tornato alla normalità), segnala l'accaduto con una notifica che dice «Abbiamo rimosso alcuni aggiornamenti installati di recente per ripristinare il dispositivo a causa di un mancato avvio».

Non solo: se si verifica un caso del genere, Windows decide di impedire l'installazione automatica di ulteriori aggiornamenti problematici per 30 giorni, confidando che in quel lasso di tempo Microsoft riesca a risolvere i problemi emersi.