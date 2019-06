WhatsApp in crisi, Telegram guadagna milioni di nuovi utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2019] Commenti (13)

L'odierno bisogno di comunicare è davvero assoluto e non guarda in faccia a nessuno: non conosce riposo né fedeltà a una specifica piattaforma.

Il 13 marzo, come buona parte del mondo connesso a Internet sa, Facebook, WhatsApp e Instagram hanno sofferto di pesanti disservizi.

Il motivo, stando a quanto comunicato da Facebook stessa, è da ricercarsi in un cambio di configurazione dei server, ma non è questo il lato più interessante della vicenda.

Lo è invece il fatto che Telegram, nelle 24 ore successive ai problemi di WhatsApp, ha guadagnato la bellezza di tre milioni di utenti.

È Pavel Durov, fondatore di Telegram, a farlo sapere, commentando: «Bene. Abbiamo una privacy reale e spazio illimitato per chiunque».

Pur di chiacchierare, insomma, molti utenti hanno preso l'iniziativa di informarsi sull'esistenza di servizi alternativi ai soliti WhatsApp e Facebook Messenger, che in definitiva fanno capo alla stessa casa.

Hanno così scoperto Telegram che, a dir la verità, in questi anni sembra essersi sempre comportato bene. Ha introdotto la crittografia end-to-end nel 2013, tanto per dirne una, tre anni prima dei rivali appena citati e, come ama sottolineare Durov, «In oltre cinque anni, Telegram ha consegnato esattamente zero byte di dati privati a terze parti, governi compresi. È per questo che Telegram viene bandito da governi autoritari come Russia e Iran. Altre app, come WhatsApp, lì non hanno problemi».

Oltre a caratteristiche importanti per la riservatezza, Telegram offre alcune funzioni mancanti nei concorrenti. Di recente, per esempio, ha guadagnato il supporto agli account multipli (fino a tre, con la possibilità di passare dall'uno all'altro senza fare logout) e la capacità di creare sondaggi.