Arriva in Italia il Galaxy Watch Active, lo smartwatch per il fitness

È ora in vendita anche in Italia il Samsung Galaxy Watch Active, lo smartwatch presentato lo scorso 20 febbraio in occasione dell'evento Unpacked, insieme al Galaxy S10 e al Galaxy Fold.

Lo smartwatch è dedicato a chi è attento alla moda ma al tempo stesso vuole condurre uno stile di vita più sano, ed è stato progettato con una linea sportiva che punta su discrezione e leggerezza

A caratterizzare il Galaxy Watch Active sono le funzionalità di monitoraggio dell'attività fisica, del sonno e del benessere.

Con il monitoraggio dell'allenamento, il Galaxy Watch Active è in grado di capire automaticamente se si sta correndo, usando la cyclette, il vogatore, l'ellittica o se si sta iniziando un allenamento dinamico.

Oppure, basta scegliere l'attività che si preferisce e iniziare: si possono selezionare manualmente oltre 39 attività, impostare gli obiettivi giornalieri e monitorare i progressi.

Lo smartwatch si preoccupa anche della qualità del sonno, tenendo traccia di quattro diversi livelli, inclusa la fase REM, in modo da poter controllare il sonno e monitorarne i cicli.

Infine, si può usare il Galaxy Watch Active per gestire lo stress. Lo Stress Tracker permette di tenere sotto controllo i livelli di stress e puntare al benessere a lungo termine, iniziando con esercizi di respirazione direttamente dal widget.

Galaxy Watch Active è compatibile con Android (dalla versione 5) e iOS (dalla versione 9, da iPhone 5 in su), offre funzionalità di allenamento in tempo reale, monitoraggio delle attività all'aperto o al chiuso e offre app di terze parti come Under Armour, Spotify e Strava.

Sondaggio Il gadget del momento è lo smart watch. Si indossa al polso come un orologio tradizionale ma consente di telefonare, mandare Sms, accedere al web, leggere l'email, postare su Twitter o Facebook, ascoltare la musica. Ne acquisteresti uno? Sì, per leggere l'email / gli Sms / Facebook / Twitter o per ascoltare la musica senza dover utilizzare il telefonino. No. Ho già uno smart watch: è il mio telefonino. Non sono interessato a un altro accessorio. No. Non mi interessa leggere l'email o accedere al web dall'orologio. Preferisco che orologio e telefono siano separati. No. E' una cavolata. Non saprei.

È inoltre possibile controllare lo smartwatch usando la voce grazie alle funzionalità vocali di Bixby, che permettono di effettuare chiamate o inviare messaggi senza prendere in mano il telefono.

Galaxy Watch Active è in vendita nei principali negozi di elettronica di consumo e online nelle colorazioni Silver, Black, Rose Gold e Green al prezzo di 249 euro.

Se poi si acquista lo smartwatch dal 15 al 29 marzo si ha la possibilità di ricevere in omaggio il Samsung Wireless Battery Pack, un caricabatterie portatile che consente di ricaricare i dispositivi compatibili in modalità wireless, così da non rimanere mai a corto di energia anche quando non c'è nessuna presa a disposizione.

Per poter usufruire della promozione e ricevere il Wireless Battery Pack direttamente a casa è necessario, dopo aver acquistato Galaxy Watch Active, registrare su Samsung Members il prodotto.