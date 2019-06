TikTok, trucchi di sicurezza

Con quale delle seguenti affermazioni concordi maggiormente? Il cloud computing pu˛ migliorare il contributo della funzione IT alla strategia aziendale. Il cloud computing pu˛ aumentare la capacitÓ di innovazione dei dipartimenti IT. La mia azienda ha giÓ implementato servizi cloud o progetta di farlo. I servizi cloud sarÓ una componente importante per il successo della mia azienda nei prossimi 12 mesi. Il cloud computing consente una riduzione dei costi di manutenzione dell'IT. Il cloud computing consente una diminuzione dei costi IT e di gestione e miglioramento nell'efficienza dei processi. Il cloud computing offre maggiori vantaggi per il business rispetto all'outsourcing tradizionale.

Mostra i risultati (575 voti)