L'Internet Archive recupera i contenuti perduti di MySpace

Una donna stata querelata per una recensione negativa di un ristorante scritta su Trip Advisor. Quale di queste affermazioni trovi pi vicina al tuo pensiero? Non giusto che un'opinione scritta su Internet sia considerata pari a un articolo su un giornale. Bisogna rivedere al pi presto le leggi sulla difesa dell'onore e sulla diffamazione. E' giusto che anche sui forum o su Facebook o sui siti di recensioni si applichino le leggi relative alla diffamazione. Un'opinione negativa pu rovinare la reputazione di un locale. Gli utenti devono poter esprimere con la massima libert la propria opinione su ristoranti, alberghi, ma anche prodotti o servizi acquistati. Un'opinione negativa non dovrebbe essere considerata diffamazione. Trovo che oggi pi che mai sia necessario prestare la massima attenzione a quello che si scrive online. Le recensioni su Internet sono in gran parte inaffidabili: quelle positive sono scritte dai proprietari, quelle negative dalla concorrenza. In ogni caso l'opinione dei pochi singoli onesti non significativa. Vorrei dire la mia sul forum di Zeus News ma temo che prima dovrei procurarmi un buon avvocato, non si sa mai.

Mostra i risultati (3592 voti)