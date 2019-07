Oppo, uno smartphone con schermo pop-up e uno con display scorrevole

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2019] Commenti (3)

Dall'introduzione del primo iPhone in avanti, il settore degli smartphone non ha presentato delle vere novità: alla fine, i vari modelli si somigliano un po' tutti e tuttora somigliano a quella che, evidentemente, è stata la loro ispirazione originaria.

Qualche tentativo di scuotere un po' il panorama, in realtà, c'è stato. Meno di tre anni fa Motorola provò a lanciare uno smartphone modulare con accessori intercambiabili, ma non ebbe un grande successo.

Più di recente Honor ha svelato in anteprima uno smartphone con fotocamera frontale a scomparsa, nascondendo l'obiettivo all'interno di uno slider.

Ora il sito olandese Let's Go Digital segnala che Oppo ha intenzione di riprendere il concetto già adoperato da Honor per nascondere non una fotocamera, ma uno schermo secondario.

Oppo ha due idee in mente, che per ora non sono ancora prodotti reali ma soltanto idee in cerca di un brevetto che le protegga.

La prima è uno smartphone con un mini-display secondario pop-up, che appare nella parte alta del telefono e dietro allo schermo principale, all'incirca nella stessa posizione della fotocamera a scomparsa di Honor.

Nel caso dell'idea di Oppo, però, il sensore della fotocamera e i vari sensori sono ospitati dal display principale.

La seconda idea riguarda sempre uno schermo secondario a scomparsa che si nasconde dietro lo schermo principale solo che questa volta, anziché apparire in alto, appare sul lato sinistro, scorrendo tramite uno slider.

L'effetto ricorda un po' certi modelli di smartphone con tastiera scorrevole, che si poteva usare comodamente tenendo il dispositivo con orientamento landscape. In questo caso, invece, ciò che si ottiene è uno schermo maggiorato disposto su due livelli.

Le trovate di Oppo, come dicevamo, per ora sono soltanto oggetto di una richiesta di brevetto e non è detto che diventeranno mai realtà, anche perché prima di commercializzarle sarebbe necessario chiedersi se siano davvero delle buone idee.