Nessuno usa la rimozione sicura USB: cambia la policy di Windows

Al mondo esistono due tipi di persone: ci sono quelli che fanno la rimozione sicura delle chiavette USB e quelli che si limitano a estrarle dal computer.

Molto probabilmente, i primi sono una minoranza, anche se da tempo immemorabile la raccomandazione è sempre stata la medesima: se non si procede alla rimozione sicura è possibile che i dati che si pensava di aver scritto sulla chiavetta vadano persi.

Il rischio è effettivamente concreto perché Windows ha a disposizione due diversi sistemi per trattare le memorie esterne USB.

Il primo, denominato Rimozione rapida, gestisce le operazioni di scrittura in maniera tale da permettere all'utente di estrarre il drive in qualsiasi momento. Ciò significa che Windows non tiene in cache alcun dato, e pertanto le prestazioni possono risentirne.

Il secondo, chiamato invece Prestazioni migliori, come il nome lascia intendere punta a offrire le massime prestazioni possibili. Per fare ciò le operazioni di scrittura vengono gestite tramite una cache, rimandando la scrittura effettiva al primo momento utile.

Fino a prima di Windows 10 versione 1809, il famigerato October 2018 Update, l'impostazione predefinita era Prestazioni miglior: ecco perché era sempre consigliabile fare la rimozione sicura.

Ora però Microsoft ha svelato che a partire dalla più recente versione di Windows 10 invece l'impostazione predefinita è Rimozione rapida.

Questa scelta si deve forse al fatto che, come dicevamo all'inizio, la maggior parte delle persone in generale si limita a estrarre le chiavette senza rimuoverle dal sistema, confidando che non accada nulla. Così facendo, Microsoft si assicura che gli utenti non rischino di perdere i loro dati.

Il rovescio della medaglia, naturalmente è il possibile calo delle prestazioni.

Chi volesse evitarlo e desiderasse tornare al comportamento precedente può agire aprendo l'utilità Gestione disco (basta cercarla nel menu Start perché Windows la proponga) dopo aver inserito una chiavetta USB nel PC.

A quel punto sarà necessario fare clic con il tasto destro del mouse in corrispondenza della voce relativa alla chiavetta, identificabile dal fatto che indica il disco come Rimovibile. Attenzione, però: bisogna fare clic nella parte sinistra del grafico, quella che riporta la dicitura Disco X, dove X è un numero.

Il passo successivo consiste nello scegliere la voce Proprietà e quindi, dalla finestra che appare, la scheda Criteri.

Lì si vedranno elencati entrambi i criteri - Rimozione rapida e Prestazioni migliori - e sarà possibile scegliere quello preferito, per poi confermare con OK.

Le prestazioni, infine, migliorano ulteriormente se si attiva anche la Cache di scrittura sul dispositivo.