Assange arrestato: ecco cosa rischia

Potrebbe esserci un trattato segreto che obblighi all'estradizione negli USA o a un processo per spionaggio in Gran Bretagna.

Il presidente dell'Ecuador Lenín Moreno ha acconsentito all'arresto di Julian Assange nei locali dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, in cui il fondatore di Wikileaks risiedeva - suo malgrado - dal 2012.

Moreno ha così revocato l'asilo politico che il suo predecessore Rafael Correa, anche per contrariare l'amministrazione USA, aveva concesso ad Assange; ma il fondatore di Wikileaks almeno in teoria non può essere estradato in Paesi dove è prevista la pena di morte, come appunto gli Stati Uniti. L'articolo continua qui sotto.

Julian Assange si era rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana per sfuggire al mandato di arresto svedese per violenza sessuale (che è stato archiviato); quindi oggi Assange rischierebbe solo una lieve condanna per essere sfuggito al'arresto.

C'è però il rischio che in base a trattati bilaterali Usa-Gran Bretagna che risalgono addirittura ai tempi della II guerra mondiale, Assange possa ugualmente essere estradato per spionaggio negli Stati Uniti o processato da una corte marziale in Gran Bretagna. Si tratterebbe di trattati che comprendono anche l'Australia, di cui Assange è cittadino per nascita.

In questo caso le rassicurazioni del presidente dell'Ecuador varrebbero poco, soprattutto se ci fosse un impegno formale del presidente degli USA Donald Trump a non comminare la pena di morte o a "graziare" il condannato, commutando la pena capitale con l'ergastolo o con un'altra pesante pena carceraria.

