Samsung, aggiornamento urgente per lettore di impronte del Galaxy S10

Sembrerebbe legato alla vulnerabilità scoperta di recente.

Samsung ha rilasciato un aggiornamento «urgente» per il lettore di impronte digitali integrato nel Galaxy S10, quello che pochi giorni fa s'è dimostrato vulnerabile alle impronte fasulle stampate 3D.

L'update non è accompagnato da una descrizione e dunque non si può affermare con assoluta certezza che sia stato rilasciato in seguito alla scoperta della debolezza, mentre è provato che la sua installazione rende il lettore più efficiente e rapido.

Tuttavia, se fosse stato pubblicato soltanto per migliorare le prestazioni non sarebbe stato etichettato come «urgente».