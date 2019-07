Sony pensa alla PlayStation 5: ray-tracing, risoluzione 8K e drive SSD

Sarà retrocompatibile con la PS4.

L'ora di pensare alla prossima generazione di console, a quanto pare, è arrivata. Lo scorso ottobre il presidente di Sony aveva preannunciato la necessità di preparare un nuovo hardware; ora già emerge qualche dettaglio.

In un'intervista, Mark Cerny - system architect della PlayStation 4 e della console destinata a succederle - ha infatti rivelato che le specifiche interne sono ormai definite, mentre il sito Kotaku sostiene che il lancio possa avvenire il prossimo anno.

La PlayStation 5 - ammesso che davvero questo sia il nome - si baserà su un processore AMD Ryzen di terza generazione, costruito a 7 nanometri su architettura Zen 2, dotato di otto core e accompagnato da una GPU personalizzata basata sulla famiglia Radeon Navi in grado di supportare il ray-tracing.

Sarà inoltre presente il supporto alla risoluzione 8K e l'hard disk interno sarà sostituito da un'unità SSD per ridurre i tempi di rendering e di caricamento.

È interessante notare come, per ammissione dello stesso Cerny, la PS5 non sarà troppo diversa dal punto di vista dell'architettura dalla PS4: sarà pertanto retrocompatibile sia con i giochi che con l'attuale accessorio PlayStation VR.

La nuova generazione di console Sony manterrà inoltre un drive per la lettura dei supporti fisici, smentendo le previsioni di chi presagiva un futuro fatto soltanto di download digitali o videogiochi in streaming, una direzione in cui sembra invece si stia muovendo Microsoft.