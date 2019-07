Aspen, il browser per navigare in sicurezza secondo Avast

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-04-2019] Commenti (1)

Chi utilizza i software di sicurezza di Avast conoscerà Secure Browser, un browser derivato da Chromium e integrato per l'appunto con i programmi dell'azienda con l'intenzione di fornire una piattaforma sicura per la navigazione.

Con il rilascio dell'ultima versione, Avast Secure Browser si rinnova e per l'occasione cambia identità, adottando il nome in codice Aspen finora adoperato soltanto internamente.

Aspen si basa su Chromium 73 e, a una prima occhiata, gli somiglia molto. Da subito è evidente la presenza di un buon numero di estensioni proprietarie di Avast, tutte centrate sulla protezione del Pc.

Sono già integrati nel browser il blocco delle pubblicità, il modulo anti-phishing, una funzionalità che blocca l'installazione di ulteriori add-on che vogliano accedere ai dati dell'utente, il gestore delle password e altro ancora.

Interessanti sono le novità. C'è per esempio Webcam Guard, che offre all'utente il controllo completo sui siti che possono avere accesso alla webcam, e l'estensione Anti-Fingerprinting, che impedisce ai tracker di seguire l'utente durante la navigazione nel web al fine di creare un profilo tramite il quale identificarlo. C'è anche il modulo Hack Check che serve per rilevare eventuali compromissioni dei dati.

Nonostante tutte le funzioni integrati, Aspen non viaggia mai da solo. Per svolgere le proprie funzioni ha bisogno del framework di Avast, ossia per lo meno la versione gratuita dell'antivirus; se poi si vogliono adoperare anche le funzionalità di VPN, allora è necessario acquistare il programma Avast SecureVPN.

Vi sono poi alcune peculiarità che potrebbero disincentivare gli utenti intenzionati a provare Aspen. Per esempio, nonostante sia basato su Chromium, non tutte le estensioni sviluppate per quel browser funzionano con Aspen; inoltre non è possibile cambiare il tema, né è possibile sincronizzare i propri dati tra diverse installazioni. Infine, è disponibile soltanto in versione per Windows.