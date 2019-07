Elon Musk: l'auto che si guida da sola arriverà entro la fine dell'anno

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2019] Commenti (13)

Chi guida una Tesla ha da tempo a disposizione la funzione Autopilot che però non è davvero un pilota automatico, ossia non è in grado di guidare in completa autonomia la vettura.

È più un programma di assistenza alla guida, come qualche tempo fa hanno sottolineato con decisione le autorità tedesche preoccupate che qualcuno potesse acquistare una Tesla, affidarsi all'Autopilot e decidere di appisolarsi al posto di guida.

L'obiettivo finale di Elon Musk, fondatore di Tesla, non è limitarsi ad avere un buon software per la guida assistita: punta invece a un vero veicolo autonomo, e conta di arrivarci in tempi brevi.

In un'intervista con il ricercatore del MIT Lex Friedman, di cui riportiamo il video (in inglese) in coda all'articolo, Musk s'è detto convinto che le Tesla sapranno guidare meglio degli esseri umani già entro la fine di quest'anno.

A dire la verità, non è la prima volta che Musk si lascia andare a una previsione del genere e a così breve termine. Alla fine del 2016 aveva preannunciato la dimostrazione di un viaggio totalmente autonomo da Los Angeles a New York entro la fine del 2017, ma poi ciò non è successo.

Tuttavia, sebbene le speranze realistiche di vedere la prima auto che si guida davvero da sola entro la fine di dicembre non siano poi moltissime, bisogna ammettere che Tesla è al primo posto nel mondo per le ricerche e i risultati raggiunti in questo tipo di tecnologia, e già adesso offre le soluzioni più avanzate.

I prossimi mesi ci diranno se questa volta Elon Musk abbia ragione.