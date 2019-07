Elon Musk: nel 2020 avremo robotaxi senza guidatore

E poi Tesla senza volante né pedali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-03-2019] Commenti (13)

Poco prima di Pasqua, Elon Musk aveva annunciato che l'auto che si guida da sola sarebbe diventata realtà entro la fine dell'anno.

Ora ha deciso di alzare il tiro: nel 2020 prevede di lanciare un servizio di robotaxi, vetture automatizzate che svolgono lo stesso servizio dei taxi (o di Uber), ma senza guidatore umano.

«Mi sento di poter dire con molta sicurezza che Tesla offrirà dei robotaxi autonomi il prossimo anno» ha dichiarato Musk durante l'Autonomy Day, evento organizzato da Tesla stessa.

Tuttavia - ha aggiunto il fondatore di Tesla - i robotaxi non saranno disponibili immediatamente ovunque perché in alcune zone mancano le autorizzazioni necessarie, rilasciate in conformità alle norme.

Musk non ha precisato quali siano le zone in cui le autorizzazioni sono - o presto saranno - in regola, né esattamente quali siano le norme cui i robotaxi sembrano essere pronti ad adeguarsi, ma la strada è tracciata: il piano contempla il lancio di un servizio simile a Uber o Airbnb.

I singoli proprietari di Tesla potranno mettere a disposizione il proprio veicolo autonomo per il servizio taxi tramite un'app; Tesla tratterrà il 25-30% della tariffa, mentre ai padroni dell'auto andrà il resto. In quei luoghi in cui le Tesla private non sono diffuse penserà l'azienda a fornire una flotta dedicata.

Per quanto riguarda la sicurezza dei robotaxi, Musk è convinto che la mole di dati ottenuta dalle Tesla attualmente in circolazione consentirà di far funzionare i modelli completamente autonomi senza alcun problema, e ciò costituirà la base di una ulteriore evoluzione.

Sondaggio Secondo te, in quale di questi campi la realtà aumentata potrebbe portare più innovazione? Medicina Beni culturali Videogiochi Entertainment Architettura Altro (specificare nei commenti) Realtà de che?

Mostra i risultati (2704 voti)

Leggi i commenti (19)

Entro uno o due anno - continua Elon Musk - Tesla potrà eliminare completamente volante e pedali che a quel punto saranno non solo inutili, ma potenzialmente dannosi: quando il guidatore robot è più affidabile di quello umano, diventa importante eliminare le interferenze da parte di quest'ultimo.

Elon Musk sa perfettamente di aver formulato previsioni audaci in passato e poi di aver mancato l'obiettivo, che ha richiesto più tempo per essere realizzato. Tuttavia, ha sottolineato: «A volte non sono in orario, ma alla fine ce la faccio».

Magari i robotaxi non arriveranno proprio nel 2020, ma non dovremo aspettare troppo per vederli in circolazione.