Il TV verticale di Samsung dedicato ai Millenial

Come si fa a vendere un televisore a un Millennial, un appartenente alla generazione nata tra la fine dello scorso millennio e l'inizio di quello attuale, appassionato di Instagram e Snpachat e abituato a visualizzare i video con quel terribile orientamento verticale causato dall'uso dello smartphone?

Secondo Samsung, la risposta è semplice: si mette in verticale anche il televisore.

Nasce così The Sero, un televisore la cui principale particolarità è proprio l'orientamento predefinito dello schermo: non in modalità landscape, come siamo abituati, ma in modalità portrait, ossia - per l'appunto - in verticale.

The Sero offre uno schermo da 43 pollici con altoparlanti da 60 Watt 4.1 integrati e può essere ruotato per acquisire un orientamento più "normale".

L'idea alla base è che i Millennial, ogni volta che desiderino vedere su un display di grandi dimensioni dei video registrati con il telefonino, mettano The Sero in posizione verticale e poi lo riposizionino in orizzontale per gustarsi un film o un tradizionale programma televisivo.

The Sero sarà disponibile inizialmente soltanto in Corea: il lancio è fissato per il mese di maggio, mentre il prezzo sarà di 1.890.000 won (quasi 1.500 euro).