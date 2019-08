Firefox, l'aggiornamento che ripristina le estensioni fa imbufalire gli utenti

Almeno quelli che non vogliono adoperare l'ultimissima versione.

2019-05-08

Tutto è iniziato venerdì 3 maggio, quando gli utenti di Firefox si sono all'improvviso accorti che nessuna estensione funzionava più.

Il problema, come Mozilla stessa ha rapidamente scoperto, stava nel fatto che un certificato era scaduto e, dato che era quel certificato a garantire la sicurezza delle estensioni, tutte queste ultime sono state bloccate.

Ci sono voluti tre giorni perché Mozilla arrivasse a una soluzione definitiva, che poi ha preso la forma della più recente versione di Firefox, la 66.0.4 (o la 60.6.2 per chi usa la ESR), con la quale le estensioni tornano a funzionare. Tuttavia, non tutti gli utenti sono soddisfatti.

Esistono infatti nel mondo diverse persone che, per vari motivi, preferiscono non adottare l'ultimissima versione di Firefox: tutti coloro che continuano ad adoperare una vecchia versione, non avendo quindi a disposizione la correzione che fa tornare a funzionare le estensioni, si trova con un browser azzoppato.

La protesta ha iniziato a farsi sentire su Twitter, con utenti che - categorici - affermano «Ciò non è accettabile. Non aggiornerò alla 66.x, c'è un motivo se uso ancora la 54» o anche DOVETE preparare un rilascio per la ESR 52.9.0 per gli utenti di XP«.

Mozilla non ha ancora risposto a quanti si trovano in queste condizioni, mentre comincia presso i più sospettosi a farsi strada l'idea che si tratti di un piano architettato appositamente per costringere tutti a passare alla versione più recente di Firefox.

Questa, d'altra parte, è l'unica soluzione ufficialmente indicata da Mozilla per risolvere il problema delle estensioni non funzionanti: qualsiasi altro "trucco" emerso tra venerdì e domenica viene chiaramente sconsigliato dal post che tratta la questione.