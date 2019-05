Windows 10, ecco l'aggiornamento di maggio

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-05-2019] Commenti (1)

Dopo tanta attesa, rinvii (era inizialmente atteso per il mese di marzo) e la paura ancora attuale che possano ripetersi i guai dell'October 2018 Update, Microsoft ha finalmente rilasciato il Windows 10 May 2019 Update.

Il primo aggiornamento semestrale di quest'anno, che porta il numero interno della versione di Windows 10 a 1903, è adesso in distribuzione, anche se non viene ancora offerto dai sistemi automatici: per richiederlo bisogna agire "manualmente".

Posto che Windows Update si occuperà in autonomia di segnalare la disponibilità dell'aggiornamento al momento opportuno, lasciando inoltre all'utente la possibilità di rimandare l'installazione per un certo tempo, chi desidera essere tra i primi a provare l'ultimissima versione di Windows 10 può già farlo.

È sufficiente aprire il menu Impostazioni -> Aggiornamento e sicurezza -> Windows Update e quindi dare il via alla ricerca degli aggiornamenti.

Il May 2019 Update verrà individuato ma non sarà subito installato: per confermare il proprio consenso l'utente dovrà ancora premere Scarica e Installa.

Non è però detto che quanto qui descritto sia davvero subito possibile per tutti: Microsoft intende mettere a disposizione l'aggiornamento per gradi, e quindi in certi casi Windows Update per ora non segnalerà la presenza del May Update, anche forzando la ricerca manuale di aggiornamenti.

Inoltre, perché il May Update sia proposto è necessario che la versione di Windows 10 in esecuzione sia la 1803 o la 1809, aggiornata almeno al 21 maggio 2019.

Dato infine che per gli iscritti al programma Windows Insider il May 2019 Update è già accessibile da un po', Microsoft ha potuto già creare una pagina che elenca tutte le difficoltà cui è possibile andare incontro a seguito dell'installazione: si tratta di un documento che può essere utile consultare prima di dare il via libera all'aggiornamento.