Lo gnomo malefico che spia gli utenti Linux

EvilGnome si presenta come un'estensione dell'ambiente Gnome.

Quando si parla di malware, generalmente si pensa al mondo Windows (e, forse in misura minore, Android). Esistono tuttavia anche malware per Linux ed EvilGnome ne è un perfetto esempio.

Si spaccia per un'estensione di Gnome Shell (Gnome è uno dei più popolari ambienti desktop per Linux) ma il suo vero scopo è spiare gli utenti, operazione che conduce catturando screenshot, registrando audio dal microfono e sottraendo file.

Per diffondersi, EvilGnome si presenta sotto forma di archivio autoestraente; una volta installato, inserisce nel crontab uno script che viene eseguito ogni minuto che ne garantisce l'esecuzione costante.

Al momento in cui scriviamo lo gnomo malefico non è ancora individuato da alcun antivirus, anche se la notizia della sua esistenza dovrebbe spingere i vari produttori a porre presto rimedio.

Oltre a svolgere le funzioni di spyware, EvilGnome nasconde anche qualche altra sorpresa: i ricercatori che l'hanno scoperto vi hanno infatti individuato delle funzionalità da keylogger, seppure non complete.

«EvilGnome» - spiegano i suoi scopritori - «è un tipo raro di malware per Linux a causa del suo appetito per gli utenti desktop. Crediamo che nuove versioni saranno scoperte in futuro, e grazie a queste potremo gettare ulteriore luce sulle operazioni del gruppo».

Il «gruppo» in questione è il Gamaredon Group, un'associazione russa di hacker attiva sin dal 2013 e che è nota per essere attiva in particolare contro il governo ucraino.