Con Microsoft gli ologrammi di Guerre Stellari diventano realtà

Quale di questi consigli ritieni più importante per una vacanza all'insegna della sicurezza? Aggiornare il sistema operativo, i programmi installati e le applicazioni, eliminando così eventuali falle di sicurezza già scoperte. Evitare di usare WLAN pubbliche (in hotel, Internet Café, aeroporto...): solitamente sono protette in maniera inadeguata e i dati possono essere spiati. Meglio utilizzare una connessione mobile UMTS. Evitare di fare online banking in vacanza e non scaricare o salvare dati personali e sensibili su Pc pubblici. Creare un indirizzo ad hoc per inviare cartoline elettroniche via email, da disattivare al rientro qualora venisse compromesso. Impostare una password all'accensione su smartphone e tablet e un PIN per lo sblocco della tastiera. Fare il backup del notebook o del netbook che si porta in vacanza, crittografando i dati per limitare i danni in caso di furto.

