Windows 10, via le piastrelle dal menu Start

Una build interna Microsoft segna la sparizione delle Live Tiles.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2019] Commenti (4)

Windows 8 fu, per Microsoft, davvero una scommessa: non tanto per le migliorie apportate "sotto al cofano", delle quali nessuno dubita, ma per l'interfaccia in stile tablet di cui nessuno s'è mai veramente innamorato.

Infatti Windows 10 ripristinò un menu Start utilizzabile, sebbene in parte diverso da quello presente in Windows 7 e popolato con le Live Tiles, le "piastrelle" che appaiono nella parte destra del menu mostrando collegamenti alle applicazioni, aggiornamenti e notizie e che erano anche la caratteristica principale dell'aspetto di Windows Phone. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Il flop di Windows 8 sembra replicare tristemente quello di Vista e c'è chi comincia a sostenere che Microsoft sia ormai sulla via del declino, dopo aver mancato clamorosamente il successo anche nei telefonini, nei tablet e nei dispositivi embedded. Windows 8 è perfettamente stabile, facile da usare e non richiede hardware particolare: non è affatto un flop e Microsoft non è in declino. La qualità del software Microsoft è in calo da anni: mancano soprattutto in visione e in integrazione. Stanno spingendo su troppi fronti, perdendo di vista la qualità complessiva. Ognuno deve fare bene il proprio mestiere e basta. Microsoft si concentri su Windows, lasciando perdere Zune e tutto il resto; Google insista sui motori di ricerca, non sui social network, la mail o gli occhialini.

Mostra i risultati (6326 voti)

Leggi i commenti (71)

Ora, come si evince da una build interna di Windows 10, anche questi ultimi avanzi dell' interfaccia di Windows 8 stanno per essere spazzati via.

Nella build infatti le Live Tiles sono sostituite da una griglia di icone dall'apparenza molto più tradizionale: è possibile che si tratti della versione del menu Start che è stata pensata per Windows Lite, come peraltro già si vociferava qualche mese fa.

La build che mostra la novità sembra essere sfuggita per sbaglio: è giunta ai membri del programma Windows Insider, ma ha tutta l'aria di una versione interna non ancora pronta per essere sottoposta all'esame dei tester. Essendo stata compilata meno di 24 ore prima del rilascio, infatti, non ha potuto affrontare nemmeno i test interni all'azienda.

Se i piani di cui era giunta voce all'inizio dell'anno saranno rispettati, le piastrelle saranno eliminate innanzitutto da Windows Lite, ma poi questa modalità dovrebbe passare anche nell'edizione standard di Windows 10, magari sotto forma di opzione.

Chissà, quando ciò succederà, quanti saranno gli utenti a voler restare fedeli alle Live Tiles.

Qui sotto, il video che mostra il nuovo menu Start.