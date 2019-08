Galaxy Note 10, oltre 1000 euro e niente jack per le cuffie

Ma la confezione comprenderà un adattatore.

In un mondo in cui i dispositivi di fascia superiore si distinguono da quelli di fascia inferiore perché hanno meno opzioni, l'imminente Galaxy Note 10 di Samsung non poteva presentarsi ancora corredato da un vecchio jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Stando alle indiscrezioni apparse sinora - l'annuncio ufficiale è fissato per il prossimo 7 agosto - il Note 10 offrirà soltanto una porta USB Tipo-C, da usare sia per la ricarica, sia per la connessione al PC, sia per collegarvi le cuffie.

Samsung sa tuttavia che molti utenti tuttora amano adoperare cuffie o auricolari "vecchio stile", con il familiare jack : così, pare proprio che abbia deciso di inserire nella scatola un adattatore USB/jack da 3,5 millimetri.

Non solo: sempre secondo le voci di corridoio, il Galaxy Note 10 sarà presentato con un paio di auricolari con cancellazione del rumore (con connessione USB Tipo-C), anche se al momento non è chiaro se questi saranno presenti nella confezione o se invece andranno acquistati a parte.

Il Samsung Galaxy Note 10, uno smartphone orientato alla produttività, offrirà uno schermo da 6,3 pollici QHD+, processore Exynos 9820 con 8 o 12 Gbyte di RAM, memoria interna da 128 Gbyte, 512 Gbyte o 1 Tbyte, fotocamera posteriore quadrupla (due obiettivi da 12 megapixel, uno da 16 megapixel e sensore Time of Flight per la stima della distanza, fotocamera anteriore doppia (8 e 10 megapixel), batteria da 4.500 mAh e sistema operativo Android 9 Pie.

Sebbene i prezzi ancora non siano stati annunciati ufficialmente, si parla di cifre che partono da 1.099 euro e arrivano fino a 1.599 euro.