Requiem per una cabina telefonica

L'Agcom ha autorizzato TIM a rimuovere tutte le cabine dal 2020.

Ormai, cara cabina telefonica, è proprio finita: fra poco non ti potremmo vedere nemmeno più, sola soletta, a un angolo della strada. Per vedere una tua gemella famosa dovremo prendere un volo low cost e andare a Londra.

Ti abbiamo conosciuto prima gialla, con il disco rotante, quando funzionavi soltanto con quei gettoni che sul più bello terminavano, o che magari non ci volevi restituire, e ti dovevamo prendere a cazzotti per farceli ridare.

E poi sei diventata rossa, con la scritta Telecom Italia (che non esiste più, come non esiste più la SIP) quando si potevano usare anche le schede telefoniche che magari avevano sopra la squadra del cuore, con il telefono blindato a prova di vandali... che però riuscivano lo stesso a metterti fuori uso.

In te, cabina, milioni di italiani sono diventati adulti: facendo gli scherzi telefonici a parenti, professori e amici; facendo timidamente le prime avance amorose; facendo perfino il primo sesso online; chiamando le famiglie dal posto dove si faceva il militare o durante la prima vacanza da soli; cercando lavoro; litigando, soffrendo, ridendo e piangendo. Tutto in una cabina telefonica.

Come ci facevi arrabbiare quando ti trovavamo guasta e quando ti guastavi sul più bello. Quante inserzioni pubblicitarie autogestite - da quelle a sfondo sessuale alle ripetizioni di inglese o matematica - abbiamo trovato attaccate dentro.

Sondaggio Che cosa hai fatto almeno una volta nella vita in una cabina telefonica? Mi sono spogliato e cambiato. Ho fatto pipý. Ho fatto l'amore (con un uomo, una donna o da solo). Mi sono limitato a ripararmi per la pioggia. Ho telefonato, ma usando il cellulare. Ho fatto degli scherzi telefonici rimanendo anonimo. Da teppista l'ho danneggiata. Ho telefonato senza pagare. Ho fatto delle banali telefonate, niente di pi¨.

Mostra i risultati (3988 voti)

Leggi i commenti (23)

Ora basta: in qualche posto ti hanno riempito di libri, qualcuno ti ha portata in salotto per trasformarti in un mobile bar o per destinarti agli ospiti che vogliono usarti per telefonare e assicurarsi la privacy.

È finita, vecchia amica. Ciao. Volevo telefonarti per l’ultima volta e dirti che è stato bello conoscerti.