Nvidia apre le GPU al mondo open source

Finalmente pubblicata la documentazione: consentirà di sviluppare driver migliori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-08-2019] Commenti (2)

Da Linus Torvalds in giù, gli utenti di Linux che pongono attenzione al funzionamento della loro scheda grafica non amano particolarmente Nvidia.

C'è infatti un motivo se è stata definita proprio da Torvalds «la peggiore azienda con cui abbiamo mai lavorato»: il supporto al sistema del pinguino, pur dichiarato, è sempre stato esiguo e poco rispettoso dei canoni dell'open source.

Per esempio, Nvidia mette a disposizione dei driver da essa stessa prodotti, ma le parti più importanti sono distribuite come binari e quindi sono "opache": non è possibile vedere il codice sorgente.

Così la comunità open source ha dato vita al progetto Nouveau allo scopo di creare dei driver per le GPU Nvidia che siano davvero "aperti", ma si trova a dover procedere a colpi di reverse engineering: Nvidia è infatti sempre stata molto avara di documentazione sull'hardware, pur avendo promesso già nel 2012 un rilascio completo.

Tutto ciò ora è cambiato, almeno in parte. Di recente l'attesa documentazione è apparsa su Github, facendo tirare un sospiro di sollievo collettivo a sviluppatori e utenti.

Tale sospiro, però, non può essere troppo profondo. I documenti non riguardano proprio tutte le GPU Nvidia: vi sono le informazioni sulle architettura Kepler, Volta, Pascal e Maxwel, ma mancano quelle sulla più recente architettura Turing, che include i processori grafici delle serie GTX 16xx e RTX.

Inoltre, stando a quanto riporta Phoronix, non viene affrontato nei documenti un problema che da tempo affligge gli utenti delle GPU della serie GTX 9xx, che sotto Linux funzionano a una velocità di clock inferiore a quella originale.

Sondaggio Qual è l'ambiente Linux che preferisci? Gnome Kde Unity Xfce Lxde Cinnamon Mate Un altro Non uso Linux

Mostra i risultati (4808 voti)

Leggi i commenti (25)

L'apertura di questi giorni verso il mondo open source, seppure dichiaratamente un «work in progress» e quindi suscettibile di venir completata in seguito, sembra insomma limitata al minimo sindacale per potersi vantare di supportare Linux.

Viene inoltre il sospetto che sia stata forse dettata dall'apprezzamento sempre maggiore che stanno ricevendo i prodotti di AMD, decisamente più attenta alle esigenze del mondo open source e i cui ultimi chip grafici stanno dando serio filo da torcere a Nvidia.