L'easter egg di Google per l'anniversario del Mago di Oz

Il Mago di Oz, tratto dai libri di L. Frank Baum, è un film ritenuto un classico della storia del cinema che quest'anno, proprio nel mese di agosto, compie 80 anni.

Per l'occasione Google ha deciso di arricchire la ricerca con un piccolo easter egg, una sorpresa per quanti in questi giorni vogliano sapere di più sulla pellicola.

Cercando Il mago di Oz, tra i risultati, nella colonna di destra che riassume i dati principali del film, ci sarà un paio di scarpette di rubino.

Il riferimento è chiaro: sono le scarpe della malvagia Strega dell'Est che Dorothy indossa appena arivata nella terra di Oz e che le serviranno per tornare a casa.

Cliccandoci sopra, vedremo i tacchi delle scarpette battere tra loro per tre volte, mentre la voce di Judy Garland recita There's no place like home (Nessun posto è bello come casa mia) e un tornado avvolgerà la pagina, restituendola in un delicato color seppia.

Al posto delle scarpette ci sarà proprio un tornado, cliccando sul quale sarà possibile riportare la pagina al suo aspetto usuale.