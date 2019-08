Titan, lo smartphone rugged con tastiera fisica e schermo quadrato

Ricorda un BlackBerry Passport, ma con Android 9.

Se sentite la mancanza dei primi smartphone, quei modelli un po' ingombranti che fanno subito venire in mente i BlackBerry dei tempi d'oro, la cinese Unihertz ha una proposta che può interessarvi.

Si chiama Titan, è dual SIM, ed è oggetto di una raccolta fondi su Kicktarter che sta avendo un ottimo successo.

A differenza dei modelli che l'hanno preceduto, di dimensioni ridottissime, Titan è uno smartphone massiccio, che ricorda che per certi versi un BlackBerry Passport.

Offre uno schermo quadrato da 4,6 pollici con risoluzione di 1.440x.1440 pixel al di sotto del quale si trova una tastiera fisica disposta su quattro linee: la prima ospita i tasti funzione e il lettore di impronte digitali; le altre tre i tasti corrispondenti alle lettere.

Il Titan appartiene alla categoria degli smartphone rugged, ossia progettati per essere particolarmente robusti e resistere ai maltrattamenti: per questo motivo il suo non trascurabile spessore ammonta a quasi 17 millimetri, è certificato IP67 contro acqua, polvere e urti e pesa un po' più di 300 grammi.

Per tenere fede al proprio nome, Titan ha una batteria ugualmente poderosa: 6.000 mAh. Si può ricaricare in modalità wireless oppure usando un più tradizionale cavo USB-C.

Non mancano il jack per le cuffie, né lo slot per schede microSD, né le fotocamere anteriore e posteriore (da 8 e da 16 megapixel rispettivamente); il sistema operativo è Android 9.0.

Duranta la campagna Kickstarter, Titan costa 259 dollari, mentre il prezzo dopo la conclusione della raccolta sarà di 359 dollari.

