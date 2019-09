Windows 10, Cortana consuma troppa CPU dopo l'ultimo aggiornamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-09-2019] Commenti

Cambiano i mesi, finisce l'estate, ma i guai restano sempre gli stessi: c'è un aggiornamento di Windows 10 che crea problemi a Windows stesso.

In questo caso si tratta dell'update KB4512941 per la versione 1903 di Windows 10: dopo la sua installazione, come molti utenti hanno subito segnalato, l'utilizzo del processore da parte di Cortana schizza verso l'alto.

Come al solito, non tutte le configurazioni sono coinvolte. In moli casi, però, aprendo il task manager si nota come il processore SearchUI.exe continui a occupare la CPU più del dovuto.

In qualche caso, questa situazione si accompagna a un altro sintomo: una completa mancanza di risultati quando si eseguono delle ricerche sul PC.

Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha ancora riconosciuto l'esistenza del problema: non si può dire, quindi, se e quando verrà rilasciata una correzione.

Nell'attesa, abilitare Bing Search fa tornare l'uso della CPU alla normalità.

Per farlo è necessario modificare il registro: pertanto, la prima cosa da fare è avviare l'Editor del Registro di Sistema, premendo la combinazione di tasti Win + R, quindi scrivendo regedit nella casella e alla fine premendo Invio.

Bisogna poi navigare lungo l'albero delle chiavi di registro fino alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Search, trovare il valore Dword BingSearchEnabled e impostarlo a 1.