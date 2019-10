Windows, l'aggiornamento impedisce di stampare

Problemi sono stati segnalati in Windows 10, 8.1, 7 e Windows Server.

Ciò che l'aggiornamento toglie, l'aggiornamento (a volte) restituisce.

Nei giorni scorsi s'è scoperto che l'aggiornamento KB4522016 per Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 e Windows Server interferiva con il servizio di stampa del sistema operativo: come risultato, i lavori messi in stampa potevano fallire o venire cancellati prima di raggiungere la stampante.

A volte, tentare nuovamente di inviare la stampa permetteva al servizio di riprendere correttamente a funzionare per un po'; in altri casi Microsoft suggeriva di reinstallare i driver.

Ora, fortunamente, è arrivata la patch: l'aggiornamento KB4524147 elimina il problema alla radice senza ulteriori complicazioni (o così si spera).

L'unico dettaglio da tenere presente è che al momento in cui scriviamo Windows Update non scarica automaticamente l'aggiornamento risolutore; lo farà invece quando verrà rilasciato l'update cumulativo di questo mese, previsto per l'8 ottobre.

Chi volesse ricominciare a stampare con serenità senza aspettare il prossimo martedì può scaricare la patch manualmente, forzando la ricerca di aggiornamenti da Windows Update.