Windows 10, si potrà telefonare direttamente dal PC

L'app ''Il mio telefono'' già consente agli iscritti di fare chiamate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2019] Commenti

Da circa un anno Windows 10 offre l'app Il tuo telefono (Your Phone), con cui si possono gestire diversi aspetti di uno smartphone Android collegato al PC.

Nell'ultimo rilascio di Windows agli iscritti al programma Windows Insider (comunemente indicati come "gli Insider"), i quali ricevono in anteprima le nuove funzioni allo scopo di individuare i bug prima del rilascio generale (con scarso successo, verrebbe da dire), Your Phone ha ricevuto un importante aggiornamento.

Ora consente infatti all'utente di telefonare direttamente dal computer, posto che lo smartphone sia collegato tramite Bluetooth e, naturalmente, si disponga di microfono e altoparlanti.

Grazie a questa novità il flusso di lavoro di chi si trova davanti al computer evita un'interruzione: nel momento in cui arriva una chiamata non è necessario fermare ciò che si stava facendo per cercare il telefono e rispondere, ma si può passare alla telefonata praticamente senza levare le mani dalla tastiera (o dal mouse).

Your Phone permette di ricevere le chiamate, di farle, di rifiutarle (eventualmente inviando un messaggio personalizzato a chi chiama, oppure redirigendo la telefonata verso la segreteria), consultare la cronologia delle telefonate e trasferire le chiamate dal Pc al telefono.

Perché tutto funzioni è necessario, oltre al collegamento, che lo smartphone monti almeno il sistema operativo Android 7.0; la funzione Chiamata, come dicevamo, è per ora disponibile solo agli Insider che usano almeno la build di Windows 10 18362.536.

Microsoft ammette che al momento la funzionalità non è perfetta: può capitare che l'accoppiamento Bluetooth salti per motivi ancora poco chiari, ed ovviamente è sempre possibile che ci siano dei bug che ancora non sono stati scoperti.

Il fatto che questa possibilità sia stata messa a disposizione degli Insider, però, lascia pensare che il suo debutto presso il grande pubblico non sia troppo lontano: magari arriverà già con la prossima primavera.