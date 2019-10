Trasformare l'iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max

Basta una piccola modifica: i due smartphone sono praticamente identici.

Per i patiti dell'iPhone, scegliere tra l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max può essere un dilemma amletico.

Varrà poi la pena - ci si chiede - spendere di più per avere uno schermo un po' più grande (5,8 pollici contro 6,5 pollici), un'autonomia maggiore (circa un'ora e mezza in più) ma la medesima dotazione di componenti interni? Insomma, a parte pochi dettagli non si tratta forse dello stesso, identico telefono?

Uno youtuber cinese ha ora confermato questo sospetto, e ha anche spiegato come chi non ha paura di sporcarsi le mani con gli attrezzi adatti può trasformare con relativa facilità un iPhone 11 Pro in un iPhone 11 Pro Max, almeno dal punto di vista del software.

Lo youtuber in questione si fa chiamare AoMuTech PO e nel video che ha pubblicato spiega per filo e per segno l'intero processo che, in estrema sintesi, si può condensare così: per convincere iOS che un iPhone 11 Pro è in realtà un iPhone 11 Pro Max è sufficiente disabilitare un resistore.

Le schede madri dei due modelli sono infatti identiche quasi in tutto; l'unica differenza è quel resistore, posizionato vicino alla CPU, presented nell'iPhone 11 Pro ma assente nell'edizione Max.

Proprio sulla presenza di questo componente si basa la distinzione tra i due modelli: operando su di esso si fa credere al software che il modello inferiore sia il modello superiore.

L'operazione - va da sé - è estremamente delicata e sbagliare un passo significa buttare nell'immondizia un costoso smartphone; per gli esperti di elettronica che si sento pronti a un eventuale sacrificio del proprio iPhone non dovrebbe tuttavia essere troppo difficile portare a termine con successo l'intervento.

Qui sotto, il video di AoMuTech; è in cinese, ma i sottotitoli di YouTube permettono di ottenere un inglese comprensibile.