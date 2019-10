Falla in Linux, l'attacco arriva via Wi-Fi

Il gadget del momento lo smart watch. Si indossa al polso come un orologio tradizionale ma consente di telefonare, mandare Sms, accedere al web, leggere l'email, postare su Twitter o Facebook, ascoltare la musica. Ne acquisteresti uno? S, per leggere l'email / gli Sms / Facebook / Twitter o per ascoltare la musica senza dover utilizzare il telefonino. No. Ho gi uno smart watch: il mio telefonino. Non sono interessato a un altro accessorio. No. Non mi interessa leggere l'email o accedere al web dall'orologio. Preferisco che orologio e telefono siano separati. No. E' una cavolata. Non saprei.

Mostra i risultati (2720 voti)