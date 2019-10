Il tuo volto su un robot? Vale 115.000 euro

Un'azienda cerca persone che vogliano vendere le proprie fattezze.

Cinque dollari per farsi scansionare il volto, ossia la proposta elaborata da Google per migliorare il riconoscimento facciale di Android, sono un po' una miseria.

Ricevere invece un'offerta di ben 100.000 sterline (circa 115.000 euro), con la prospettiva di vedere poi la propria faccia su un «robot umanoide allo stato dell'arte» che sarà venduto in tutto il mondo può invece essere molto più allettante.

La proposta non è ipotetica: ad avanzarla è infatti la britannica Geomiq, che la gestisce per conto di un'altra azienda, il cui nome non è stato rivelato e che sarà la costruttrice del robot.

«L'azienda» - spiega Geomiq nel proprio blog - «sta cercando un volto "gentile e amichevole" per farlo letteralmente diventare la faccia del robot, una volta che questo sarà entrato in produzione. Ciò potrà portare alla riproduzione del volto della persona selezionata su migliaia di versioni del robot in tutto il mondo».

Stando al post, non ci sono limiti di età o di altro tipo da rispettare nel sottoporre la propria candidatura: è sufficiente inviare via email all'indirizzo faces@geomiq.com una propria foto per partecipare alla selezione, che prevede una rosa di candidati vincitori.

A costoro saranno poi spiegati ulteriori dettagli contestualmente al passaggio del progetto nella «fase successiva».

La misteriosa azienda che sta realizzando il robot lavora al progetto da cinque anni e - spiega Geomiq - si appresta a dare gli ultimi ritocchi alla propria creazione.

Quando sarà completato e avrà un volto "umano" - ossia, secondo le previsioni, nel corso del prossimo anno - il robot servirà da «amico virtuale per le persone anziane». Per ogni ulteriore spiegazione, dovremo attendere che il progetto diventi pubblico.